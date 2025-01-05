خبير سياسي: الاتفاق الأمريكي الأوكراني بشأن «المعادن» غامض.. مشروع طويل الأمد وتغييري

قال جاستن توماس راسل، خبير الشؤون السياسية، من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الشخص الوحيد القادر على الإجابة عن كيفية تحقيق السلام من خلال صفقة تتعلق بالمعادن، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الغموض يحيط بالاتفاق الأمريكي الأوكراني الجديد بشأن المعادن، منوهًا بأن هذا الاتفاق وكأنه مشروع طويل الأمد، تغييري، لكنه غير واضح تمامًا، وليس بالضرورة أن يكون رابحًا للطرفين.

الاتفاق يتضمن خطوات غير واضحة

وأوضح «راسل»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتفاق يتضمَّن خطوات غير واضحة وتجاهلًا لبعض البنود الجوهرية، مضيفًا: «كأن الهدف هو توقيع الصفقة فقط، على أمل الاستفادة من المعادن الأرضية النادرة»، مشددًا على أن ترامب يسعى من خلالها إلى توفير فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب هذه المعادن، وهو يدرك هذه الحاجة تمامًا.

وشدد على أن هناك رغبة أمريكية قوية لدفع الاتفاق قدمًا، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات لم تُستكمل بعد بشكل نهائي، ما يثير تساؤلات بشأن نوايا ترامب السياسية، موضحًا أن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا قد يفتح الباب أمام تنازلات إضافية، ويؤدي إلى تصوّر مفاده أن الولايات المتحدة تقبل بعودة شرق أوكرانيا إلى السيطرة الروسية، ما يُضعف الثقة في موقف واشنطن.