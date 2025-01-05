خبير سياسي: ترامب يتجاوز «نظرية الرجل المجنون» في تعامله مع الملفات الدولية

قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتعامل فقط في ملف أوكرانيا وفق ما يُعرف بـ«نظرية الرجل المجنون»، بل يتبنى هذا النهج في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية الدولية.

ترامب يتصرف خارج السياقات المألوفة للأعراف الدبلوماسية

وأوضح «عز العرب»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الرئيس ترامب يتصرف غالبا بشكل غير تقليدي، وخارج السياقات المألوفة للأعراف الدبلوماسية، حيث يتعامل مع دول ذات سيادة مثل كندا، وكأنّها جزءا من الولايات المتحدة، كما يسعى لفرض رسوم جمركية على دول العالم بشكل قد يضر بالمصالح الأمريكية ويكبدها خسائر ويدخلها في صراعات أشبه بالحروب الاقتصادية.

وأضاف أنّ ترامب حاول إعفاء السفن الأمريكية من دفع رسوم عبور بعض الممرات المائية الدولية، ويفرض شروطا «إذلالية» لا تصب في صالح أوكرانيا، بل تخدم مصالح واشنطن فقط، في ظل غياب نية واضحة للتفاوض مع روسيا.

وتابع: «ترامب يتعامل مع الأزمة الأوكرانية، وغيرها من الملفات الدولية، بمنطق يتجاوز حدود نظرية الرجل المجنون، ما يعكس نهجا أكثر تطرفا في سياساته الدولية».