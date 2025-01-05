فوز 27 باحثا بجوائز جامعة القاهرة في التفوق العلمي والتشجيعية لعام 2024-2025



اعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2024-2025 بأنواعها: التميز، والتقديرية، والرواد، والتفوق العلمي، والتشجيعية، حيث فاز بالجوائز 27 عالمًا وباحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية بها ثلاثة جوائز مناصفة.

وتوجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالتهنئة لعلماء جامعة القاهرة وباحثيها الفائزين بجوائز الجامعة لهذا العام، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية وجهودهم البحثية الرائدة التي تواكب أولويات الدولة المصرية وتخدم أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن هذه الجوائز تمثل أحد أهم أدوات الجامعة لتحفيز التميز الأكاديمي والبحثي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على الإبداع والابتكار، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في إنتاج المعرفة وخدمة قضايا التنمية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن لجان التحكيم ضمت كبار الأساتذة من الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنه تم تطوير معايير جوائز الجامعة لتواكب التغيرات العالمية في البحث العلمي، منها استحداث عدد من المعايير الجديدة مثل الحداثة والنوعية فيما يتعلق بالبحث العلمي، وارتباط الأبحاث العلمية بخطط التنمية ورؤية مصر 2030.