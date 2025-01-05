رسالة دكتوراه في القانون الدولي العام بجامعة حلوان توصي بإنشاء هيئة دولية للفضاء

كتب: ميسر ياسين

ناقشت كلية الحقوق في جامعة حلوان، رسالة دكتوراه للباحث حسام الدين ياسين بعنوان «التنظيم القانوني للاستثمارات الدولية في الفضاء الكوني»، التي نالت إشادة من أعضاء لجنة المناقشة والتي كانت تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد مصطفى يونس أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق بجامعة حلوان سابقًا.

وحصل الباحث على درجة الدكتوراه بتقدير عام جيد جدًا، عن رسالته التي تناولت موضوعًا مهمًا سيضيف إلى المكتبة القانونية، وفق آراء لجنة المناقشة التي تكونت من الأستاذ الدكتور محمد شوقي عبدالعال أستاذ القانون الدولي العام كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ الدكتور حسين حنفي إبراهيم عمر أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام كلية الحقوق جامعة بنها، وأ.م.د أسامة حمزة محمود عبد الفتاح أستاذ القانون الدولي العام المساعد وكيل كلية الحقوق الشئون خدمة الجتمع وتنمية البيئة مشرفًا وعضوًا.

وأوصت الرسالة بإنشاء هيئة دولية للفضاء على غرار السلطة الدولية لقاع البحار، من خلالها يتم إصدار تصاريح وأذونات للشركات والقطاع العام للاستثمار في الفضاء الخارجي، وتطبيق نظام الفريق العامل في «لاهاي» لإدارة موارد الفضاء عن طريق تملك الموارد المستخرجة الموجودة في الموقع ودون تملك الموقع، إضافة إلى إنشاء محكمة دولية للفضاء وذلك على غرار محكمة الأمم المتحدة لقانون البحار.