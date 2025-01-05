وزير التعليم العالي يهنئ منتسبي المجتمع الأكاديمي بعيد العمال

وزير التعليم العالي يهنئ منتسبي المجتمع الأكاديمي بعيد العمال

وزير التعليم العالي يهنئ منتسبي المجتمع الأكاديمي بعيد العمال

هنأ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منتسبي المجتمع الأكاديمي بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، والعاملين، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مُعربًا عن تقديره لجهودهم في خدمة العملية التعليمية والبحثية، ودورهم الداعم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن جميع منتسبي المنظومة الأكاديمية يمثلون ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات التعليمية والبحثية، مشيدًا بعطائهم المستمر، وحرصهم على أداء مهامهم بكفاءة والتزام.

واختتم الوزير تهنئته بتمنياته للجميع بدوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير بيئة العمل، ودعم الكوادر البشرية بمختلف تخصصاتها داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

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