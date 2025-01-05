سعر طن الحديد اليوم الخميس 1-5-2025.. آخر تحديث

سجل سعر طن الحديد اليوم الخميس 1-5-2025، تحديثا جديدا في سعر حديد عز واللاستثماري، إذ يتراوح سعر الطن بين 38 ألفًاو658 جنيهًا للطن، و39 ألفًا 699 جنيها، فيما جاءت أسعار الأسمنت مسجلة 3 آلاف 440 جنيهًا لطن الأسمنت الرمادي، وفق التحديث الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم

وسجل سعر طن حديد عز نحو 39 ألفًا 699 جنيهًا للطن، وفقًا لآخر سعر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد الاستثماري

فيما سجل سعر طن الحديد الاستثماري، اليوم الخميس، نحو 38 ألفًا 658 جنيهًا للطن، وفق آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد المراكبي يسجل نحو 37 ألفًا و500 جنيهًا.

سعر طن حديد مصر ستيل اليوم 37 ألفًا و500 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي 37 ألف جنيه للطن.

سعر طن حديد بيانكو نحو 36 ألفًا و500 جنيه.

سعر طن حديد العشري للصلب 36 ألفًا و200 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وبلغ سعر طن الأسمنت الرمادي، اليوم الأحد، 3 آلاف و440 جنيهًا، وفقًا لآخر سعر تحديث لبيانات بواية الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.