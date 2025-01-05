تسلا تبحث عن بديل لـ إيلون ماسك.. ومجلس الإدارة يوضح الموقف

خلال الفترة الماضية، نُشرت تقارير تفيد بأن مجلس إدارة تيسلا يواصل مع شركات متعددة للتوظيف التنفيذي، وذلك لبدء عملية البحث عن رئيس تنفيذي جديد يحل محل إيلون ماسك على رأس شركة السيارات الكهربائية المتعثرة، ما نفته «تسلا» خلال الساعات الماضية.

البحث عن رئيس جديد بدلا من إيلون ماسك

ووفق ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أن السبب الأساسي وراء بحث شركة «تسلا» عن رئيس تنفيذي جديد ليحل محل إيلون ماسك على رأس شركة السيارات الكهربائية المتعثرة، انخفاض سعر سهم الشركة إلى 45%، نتيجة انشغال ماسك في العمل لصالح مبادرات إدارة كفاءة الحكومة في البيت الأبيض (DOGE).

وبعد انتشار خبر البحث عن رئيس تنفيذي بدلًا عن إيلون ماسك، أوضحت رئيسة مجلس إدارة شركة تسلا، روبين دينهولم، أن التقرير الذي يفيد بأن مجلس الإدارة يسعى إلى استبدال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، ردًا على انخفاض المبيعات وردود الفعل العنيفة واسعة النطاق ضد تحالفه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس له أساس من الصحة: «مجلس الإدارة لا يزال واثقًا للغاية في قيادة الرئيس التنفيذي».

رد فعل شركة تسلا

وحسب «دينهولم» في منشور على حساب شركة صناعة السيارات الكهربائية على منصة التواصل الاجتماعي «X» خلال الساعات الماضية، كتبت: «في وقت سابق من اليوم، كان هناك تقرير إعلامي يزعم خطًأ أن مجلس إدارة تسلا اتصل بشركات التوظيف لبدء البحث عن الرئيس التنفيذي للشركة.. هذا غير صحيح إطلاقًا.. الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا هو إيلون ماسك، ومجلس الإدارة واثق تمامًا من قدرته على مواصلة تنفيذ خطة النمو الواعدة».

جدير بالذكر، أن الأسبوع الماضي، رضخ إيلون ماسك لضغوط المستثمرين، وتعهد بتقليص عمله بشكل كبير، كرئيس لما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة «دوجي»، وهو المنصب الذي كان من المقرر في الأصل أن يستمر حتى عام 2026، والبدء في تخصيص المزيد من وقتي لشركة تسلا.