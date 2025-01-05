«الزراعة»: نستهدف الوصول إلى إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام

كتب: أحمد مصطفى

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ الدولة مهتمة بزيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح لزيادة المحصول، حيث شهد هذا العام زراعة أكثر من 3.1 مليون فدان مع استهداف زيادة إنتاجية الفدان، مشيرا إلى أنّ فدان القمح كان ينتج نحو 10 إردبات، وحاليا ينتج من 18 إلى 20 إردبا.

إنتاج القمح لن يقل عن 10 ملايين طن

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المساحة المزروعة هذا العام يُتوقع ألا يقل إنتاجها عن 10 ملايين طن، موضحا أنّ الإنتاج يستخدم محليا لإنتاج رغيف الخبز، أو أي أعمال أخرى توفر للمواطن المصري الغذاء.

سعر تحفيزي لتشجيع المزارعين على توريد القمح

وتابع أنّ الدولة وضعت سعرا تحفيزيا لتشجيع المزارعين على توريد القمح، رغم أنّ السعر العالمي شهد انخفاضات متتالية، حيث حددت الدولة سعر 2200 للإردب بدلا من 2000 العام الماضي، رغم أنّ السعر العالمى يتراوح بين 1800 إلى 1850، مؤكدا أنّ الدولة لديها قدرة تخزينية بالصوامع التي أُنشئت مؤخرا بقدرة تصل إلى 3.5 مليون طن.