في مهرجان نوادي المسرح الليلة.. فرقة كفر الشيخ تعرض «ولي» و «لعنة زيكار»

كتبت- إلهام الكردوسي:

يستقبل مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، مساء اليوم الخميس، عرضين مسرحيين، لنادي مسرح كفر الشيخ، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 10 مايو المقبل، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

عرض «لعنة زيكار»

العرض المسرحي الأول بعنوان «لعنة زيكار» تأليف وإخراج إبراهيم الفقي، ويعرض في السادسة مساء. وتدور أحداثه في إطار فانتازي داخل قرية يمنع حاكمها فيها الحب، ويطرد شابا منها بعد اكتشافه حبه لابنته، وينفيه لقرية بعيدة يُعرف عن أهلها بالعمل والانضباط، وتتصاعد الأحداث بعد أن يقرر الشاب أن يصبح حاكما لتلك للقرية، ليمنع الحب هو الآخر مثلما جرى معه.

عرض «ولي»

وحسب قصور الثقافة: أما العرض الثاني، بعنوان «ولي»، إخراج أحمد سلامة، وقصته مستوحاة عن «سيرة بني زوال» للكاتب محمد علي إبراهيم، وتدور الأحداث داخل نجع في الصعيد، يتوقف أهله عن الإنجاب بسبب إصابتهم بالعقم فجأة، وتتوالى الأحداث وسط تدهور تدريجي في القيم والأخلاق، وتناقص الأفراد، ما يُنذر بانهيار المجتمع وزواله بالكامل.