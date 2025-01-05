«كيفية إدارة المهرجانات وصناديق الدعم».. صناع السينما يجتمعون في ندوة بالإسكندرية

ينظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الحادية عشر اليو الخميس في الساعة الثانية عشرة ظهرا حلقة نقاشية تحت عنوان: كيفية إدارة المهرجانات السينمائية وصناديق الدعم، بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين في المجال وذلك تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة بالمتحف اليوناني الروماني.

تفاصيل ندوة إدارة المهرجانات السينمائية وصناديق الدعم

ويشارك في الندوة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كل من :

- المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير – مصر

- المبرمجة كاميلي ڤاريني، مبرمجة بمهرجان كليرمونت فيران للأفلام القصيرة – فرنسا

- الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي – مصر

- المنتج السينمائي شرف الدين زين العابدين، رئيس مهرجان الداخلة – المغرب

- ويدير اللقاء المخرج المصري أمير رمسيس.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

تفاصيل مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير



‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور، وقد أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.