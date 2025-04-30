«رقمنة التراث السينمائي» ندوة في مهرجان الإسكندرية.. بحضور محمود حميدة وبشرى

«رقمنة التراث السينمائي» ندوة في مهرجان الإسكندرية.. بحضور محمود حميدة وبشرى

«رقمنة التراث السينمائي» ندوة في مهرجان الإسكندرية.. بحضور محمود حميدة وبشرى

كتب- خالد فرج

أقيمت اليوم الأربعاء ندوة بعنوان «رقمنة التراث وأرشفة التاريخ السينمائي» ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وذلك بالمتحف اليوناني الروماني، تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة، وبحضور نخبة من الفنانين والخبراء في مجال الحفاظ على التراث الفني، شارك في الندوة كل من النجم محمود حميدة، والفنانة بشرى، وحازم عطار مؤسس مبادرة «تراثنا وأجيالنا ».

وخلال الندوة بمهرجان الإسكندرية، أكد الفنان محمود حميدة أهمية توعية المجتمع بأهمية الأرشفة، مشيرًا إلى أن التاريخ السينمائي لا يمكن دراسته أو العودة إليه دون وجود أرشيف منظم.

من جانبها، شددت الفنانة بشرى على أن رقمنة التراث ضرورة وطنية لمواكبة تطورات العالم، مشيرة إلى أن توثيق الإسهامات الفنية والتراثية يصب في مصلحة الأجيال القادمة ويعزز الهوية الثقافية.

أما حازم عطار، فأوضح أن مبادرة تراثنا وأجيالنا تستهدف الأطفال والشباب حتى سن 18 عامًا، بالتعاون مع وزارة الثقافة، من خلال عروض أفلام وفعاليات تعريفية بتاريخ مصر وتراثها العريق.

مهرجان اسكندرية

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يُذكر أن عددًا من النجوم، بينهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، شيري عادل، سيد رجب، وأشرف عبد الباقي، انضموا إلى المبادرات المعنية بحفظ أرشيفهم الفني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أرشفة صور وذكريات تُنشر للمرة الأولى.

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