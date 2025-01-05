أسعار الكتاكيت اليوم 1-5-2025 في بورصة الدواجن

نشرت بورصة الدواجن تحديثا جديدا في أسعار الكتاكيت اليوم 1-5-2025 لدى مختلف الأنواع في الأسواق المحلية والشركات، وفق لتحديثات الأسعار اليومية.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس لدى بورصة الدواجن نحو 42 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» ما بين 32 و32.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت الساسو

- تراوحت أسعار الكتاكيت الساسو والكتكوت الساسو بيور لدى بورصة الدواجن بين 14 و13 جنيهًا.

- تراوحت أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الخميس ما بين 7 و7.5 جنيه.

- سجلت أسعار الكتاكيت الهجين بين 9 و10 جنيهات.

- أسعار الكتاكيت جيل ثان تتراوح بين 10 و11 جنيهًا في بورصة الدواجن.

- تسجل أسعار الكتاكيت روزي بيور من 13 إلى 14 جنيهًا.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم

- أسعار كتاكيت القاهرة للدواجن 52 جنيها.

- أسعار كتاكيت نيوهوب إيجيبت اليوم 47 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت الوطنية اليوم 50 جنيها في بورصة الدواجن.

- أسعار كتاكيت الوادي للدواجن 44 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت العناني اليوم الخميس 48 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت القصبي اليوم 48 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت نيوجين اليوم الخميس 47 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت مكة المكرمة اليوم الخميس 44 جنيهًا.