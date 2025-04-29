أسعار التكاكيت اليوم الثاثاء 29-4-2025 خلال التعاملات الصباحية

أعلنت بورصة الدواجن اليوم عن تحديث جديد في أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 29-4-2025 بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية والشركات، وفقًا لتحديثات الأسعار اليومية.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن نحو 44 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» من 35 إلى 35.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت الساسو

- تتراوح أسعار الكتاكيت الساسو والكتكوت الساسو بيور في بورصة الدواجن بين 12 و13 جنيهًا.

- تتراوح أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الثلاثاء بين 7 و7.5 جنيه.

- تسجل أسعار الكتاكيت الهجين بين 9 و10 جنيهات.

- أسعار الكتاكيت جيل ثان تتراوح بين 10 و11 جنيهًا في بورصة الدواجن.

- تسجل أسعار الكتاكيت روزي بيور من 12 إلى 13 جنيهًا.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم

- أسعار كتاكيت القاهرة للدواجن 52 جنيها.

- أسعار كتاكيت نيوهوب إيجيبت اليوم 47 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت الوطنية اليوم 50 جنيها في بورصة الدواجن.

- أسعار كتاكيت الوادي للدواجن 44 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت العناني اليوم الثلاثاء 48 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت القصبي اليوم 48 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت نيوجين اليوم الثلاثاء 47 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت مكة المكرمة اليوم الثلاثاء 44 جنيهًا.