6 دقائق في عالم الأموات.. رجل عائد للحياة يروي تجربته من داخل غرفة العمليات

كتبت: عبير خالد



وسط زحام العمل وضجيجه، هوى جسد رجل فجأةً على الأرض، في علامات تشير إلى إصابته بنوبة صرع، ويهرول زملائه لنقله إلى أقرب مستشفى، ليتم الإعلان عن إصابته دماغيًا، الأمر الذي استدعى إلى استئصال الجمجمة وهي عملية جراحية طارئة يُقطع فيها جزء من الجمجمة لتقليل الضغط على تلك المنطقة، ومن المتعارف عليه أن هذه العملية محفوفة بالمخاطر وتبلغ نسبة الوفيات فيها 42%، إلا أنه حدث ما كان مدهشًا أن الرجل عاد للحياة مجددًا، وفقا لما نشرته «times of india».

عودة رجل إلى الحياة بعد إعلان وفاته

أعلن الطاقم الطبي وفاته قبل أن تعود أعضاؤه الحيوية إلى حالتها الطبيعية، ثم خضع لعملية جراحية استمرت 6 ساعات، ودخل في غيبوبة لمدة أسبوعين، مما أثار دهشة أطبائه بشأن ما حدث، ليرغب الأطباء في معرفة شعور الرجل بعد تعرضه لهذه الواقعة وعودته إلى الحياة مرة أخرى، ليصفها قائلًا: «جميع ذكرياتي، قد تبادرت إلى ذهني في آنٍ واحد، وكأنه شعورٌ خارج الزمن، ففي خلال الـ6 دقائق التي عاد فيهم للحياة، لم يشعر بأي ألم جسدي، وحالتي النفسية كأنها انفصال تام عن الواقع، كما لو أنه لم يعد يعرف ما يجري حتى استعاد وعيه»، وبعد أن نجا من الموت، تغيرت نظر الرجل المتعافي للحياة، وبات أكثر اهتمًاما بنفسه وصحته.