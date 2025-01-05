«الداخلية» تضبط 1340 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد بركات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن ضبط 1340 قضية متنوعة، إضافة إلى تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الجريمة

شملت العمليات ضبط 4861 قضية سرقة تيار كهربائي، 483 قضية في مجال الضرائب والرسوم، و141 قضية تتعلق بمخالفات البناء والتعمير. كما واصلت شرطة النقل والمواصلات جهودها لضبط المخالفات داخل محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق

تستمر الأجهزة الأمنية في تنفيذ الحملات المكبرة لضبط المخالفات وتحقيق الأمن والاستقرار على مستوى الجمهورية.