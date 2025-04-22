ضبط 368 قضية مخدرات و182 قطعة سلاح وتنفذ 85 ألفًا و129 حكمًا قضائيًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 368 قضية مخدرات بإجمالي 426 متهمًا، وضبط 182 قطعة سلاح ناري بحوزة 168 متهمًا، وتنفيذ 85129 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما شملت الحملات ضبط 14 تشكيلًا عصابيًا ضموا 33 متهمًا ارتكبوا 54 واقعة متنوعة، وضبط 47 متهمًا هاربًا، و26 متهمًا بأعمال البلطجة، بالإضافة إلى ضبط 295 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 8 دراجات نارية و3 سيارات مبلغ بسرقتها.

وفي مجال المخالفات المرورية، تم ضبط 25898 مخالفة متنوعة، وفحص 65 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 14 منهم.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الخارجين على القانون وحماية المواطنين.