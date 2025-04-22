ضبط 368 قضية مخدرات و182 قطعة سلاح وتنفذ 85 ألفًا و129 حكمًا قضائيًا

ضبط 368 قضية مخدرات و182 قطعة سلاح وتنفذ 85 ألفًا و129 حكمًا قضائيًا

ضبط 368 قضية مخدرات و182 قطعة سلاح وتنفذ 85 ألفًا و129 حكمًا قضائيًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 368 قضية مخدرات بإجمالي 426 متهمًا، وضبط 182 قطعة سلاح ناري بحوزة 168 متهمًا، وتنفيذ 85129 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما شملت الحملات ضبط 14 تشكيلًا عصابيًا ضموا 33 متهمًا ارتكبوا 54 واقعة متنوعة، وضبط 47 متهمًا هاربًا، و26 متهمًا بأعمال البلطجة، بالإضافة إلى ضبط 295 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 8 دراجات نارية و3 سيارات مبلغ بسرقتها.

وفي مجال المخالفات المرورية، تم ضبط 25898 مخالفة متنوعة، وفحص 65 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 14 منهم.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الخارجين على القانون وحماية المواطنين.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا