«متحدث الوزراء»: توفير السلع الأساسية خطوة مهمة لضبط الأسعار في الأسواق

كتب: شريف سليمان

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الدولة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضمان توافرها في الأسواق طوال العام، وبناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت الحكومة خلال الأشهر الماضية بتكثيف جهودها لتكوين هذا المخزون، الذي يتضمن السلع المستوردة والمحلية.

إجراءات لتخفيض بعض السلع

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحكومة تمكنت من توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية، مثل السكر والدواجن المجمدة واللحوم المجمدة، مع تأكيد المخزون الاستراتيجي لهذه السلع لفترات طويلة، على سبيل المثال، وصل مخزون السكر إلى أكثر من 14 شهرًا، والدواجن المجمدة إلى حوالي 6 أشهر، بينما وصل مخزون اللحوم المجمدة إلى حوالي 12 شهرًا، وهذه الإمدادات المستمرة من السلع تسهم في تقليل أي أزمة طارئة قد تحدث في السوق.

توقعات دولية بانخفاض التضخم في 2026

وفي إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة التضخم، جرى تخفيض أسعار بعض السلع في السوق، وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى أن الأسعار قد انخفضت مقارنة بالفترات السابقة، موضحًا أن الأسعار شهدت انخفاضًا ملحوظًا في بعض المنتجات الأساسية، مثل البيض الذي انخفض من 210 جنيهات إلى 140 جنيهًا، فيما وصل في بعض المحافظات إلى 100 جنيه، وهذا التراجع يعكس جهود الحكومة في ضبط السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، جرى مناقشة التوقعات الدولية الخاصة بانخفاض التضخم في عام 2026، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية والتطورات الإقليمية، وفقًا للحمصاني، تعمل الحكومة على اتباع سياسات مالية ونقدية تهدف إلى خفض التضخم، بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى تأثير الوضع الإقليمي والدولي على الأسعار، مع تأكيد أن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي تطورات غير متوقعة.