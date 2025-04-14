«الحمصاني»: اجتماع الحكومة ناقش التطورات في الشرق الأوسط وأزمات الاقتصاد العالمي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية.

مناقشة مختلف التغيرات الجارية

أوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن اجتماع الحكومة تناول مناقشة مختلف التغيرات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات الراهنة التي يشهدها العالم.

وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع تطرق إلى التطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة، الأخير برفع الرسوم الجمركية، فضلا عن مناقشة المستجدات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة.