باحث سياسي: ترامب يؤكد أحقية أمريكا في المعادن الأوكرانية مقابل المساعدات

كتب- شريف سليمان

قال الكاتب والباحث السياسي محمد العالم، إنّ الهدف الأول من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية الاتفاق مع أوكرانيا لإنشاء صندوق لإعادة الإعمار هو أن تخرج واشنطن باتفاق المعادن.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس، الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة وأوكرانيا وقّعتا اتفاقية من أجل إنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار بعد أسابيع من مفاوضات صعبة بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا.

المعادن مقابل المساعدات.. معادلة ترامب الاقتصادية

وأضاف العالم، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ دونالد ترامب منذ مجيئه للبيت الأبيض يرى أن لبلاده حق أصيل في المعادن الأوكرانية، وأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستعوض بها واشنطن الأموال التي صرفتها على أوكرانيا منذ بدء الحرب، والتي تمثلت في المساعدات العسكرية المالية، لافتا إلى أنّ الحزب الجمهوري لطالما رفض هذه المساعدات، واعتبرها عبئًا على دافعي الضرائب الأمريكيين.

ضغط مباشر على أوكرانيا ومرونة مع موسكو

وأكد أنّ ترامب يراهن حاليا على أن التوصل إلى وقف إطلاق النار مع روسيا آت لا محالة، وبخاصة، أنه يقدم لها ما تريد من أجل تأمين أمنها القومي والإبقاء على الأراضي التي سيطرت عليها، مقابل الضغط على كييف للوصول إلى وقف لإطلاق النار، موضحًا أنّ هذا التوجه يعكس نظرة ترامب لأوكرانيا كطرف أضعف يمكن الضغط عليه بسهولة.