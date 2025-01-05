تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بخالص التهاني وأصدق التمنيات إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، تقديرًا لدورهم الوطني وجهودهم المخلصة في بناء الوطن ودفع مسيرة التنمية.

قوة حقيقية في تحقيق أهداف الدولة