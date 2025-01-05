وزيرة البيئة لعمال مصر في عيدهم: قوة حقيقية في بناء مستقبل الوطن
وزيرة البيئة لعمال مصر في عيدهم: قوة حقيقية في بناء مستقبل الوطن
تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بخالص التهاني وأصدق التمنيات إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، تقديرًا لدورهم الوطني وجهودهم المخلصة في بناء الوطن ودفع مسيرة التنمية.
قوة حقيقية في تحقيق أهداف الدولة
وأكدت وزيرة البيئة، عبر خطاب رسمي على الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن عمال مصر يمثلون قوة حقيقية في تحقيق أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وأن التزامهم وعطائهم المستمر يساهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
بناء مستقبل أكثر استقرارًا
وأضافت وزيرة البيئة: «كل عام وعمال مصر بخير، ومزيدًا من التقدم والنجاح لوطننا العزيز».