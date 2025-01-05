موعد انطلاق منتدى «سانت بطرسبرج الاقتصادي»: قيم مشتركة في عالم متعدد الأقطاب

يعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في دورته لعام 2025 خلال الفترة من 18 وحتى 21 يونيو الجاري، بمشاركة ممثلي أكثر من 92 دولة ومنطقة، بينها البحرين كضيف شرف لتلك الدورة.

المنتدى يحمل عنوان «القيم المشتركة أساس النمو»

يأتي المنتدى الخاص بالعام الجاري تحت عنوان «القيم المشتركة أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب»، وذلك عبر تركيزه لمواجهة التحولات العالمية، ولتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما ويتضمن البرنامج 4 محاور رئيسية.

يأتي المحور الأول لمناقشة اقتصاديات التنمية ضمان النمو، وفيها سيجرى مناقشة مرونة الاقتصاد الكلي، واستراتيجيات الاستثمار، وتطوير اللوجستيات والأسواق الجديدة، مع استكشاف مستقبل التجارة الدولية وسلاسل التوريد، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي المحور الثاني يجرى التباحث حول الاقتصاد الروسي ضمن مستوياته الجديدة للنمو، ولتحليل فرص وتحديات الاقتصاد الروسي في ظل المتغيرات العالمية، وكذا التركيز على الصناعات المحلية والقطاعات الحيوية مثل التصنيع والزراعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ويتضمن المحور الثالث من المنتدى قطاع التكنولوجيا والسعي نحو ريادتها، ذلك عبر استعراض الابتكارات في الذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات الدقيقة، والطاقة المتجددة، مع تعزيز السيادة التكنولوجية والأمن السيبراني.

ممثلين من قطاع الأعمال الأمريكي سيشاركوا المنتدي

ورغم التوترات الجيوسياسية، أكد المنظمون، بحسب «روسيا اليوم»، مشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال الأمريكي، بما في ذلك غرفة التجارة الأمريكية في روسيا وعددا من الشركات، ذلك ضمن إطار البرنامج التجاري للمنتدىو الذي سيعقد في دورة استثنائية بمشاركة واسعة من شخصيات عامة وخبراء اقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي أحد أبرز الفعاليات العالمية منذ إطلاقه عام 1997، وفيه سيجمع قادة الدول، رجال الأعمال، والخبراء لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة.