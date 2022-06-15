مصر تشارك في منتدى بطرسبرج الاقتصادي الروسي بجناح فرعوني

تشارك مصر في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بروسيا، بجناح على الطراز الفرعوني، وذلك في ظل اختيارها ضيف شرف للمنتدى، وقالت الرئاسة الروسية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة غدا في الجلسة العامة للمنتدى عبر تقنية الفيديو.

الجناح الفرعوني يبدأ عمله الخميس

ويبدأ الجناح المصري عمله في المنتدى صباح غد الخميس من 10:30 - 11:00، حيث يتم افتتاح الجناح بشكل رسمي، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأشار يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه كلمة في الجلسة العامة للمنتدى عبر تقنية الفيديو.

وترأس الوفد المصري هذا العام وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ويضم الوفد مسؤولين ورجال أعمال مصريين يتطلعون لتوطيد وتعزيز العلاقات التجارية مع شركات روسية.

وانطلقت اليوم، فعاليات المنتدى في مدينة سان بطرسبرج، وسط مشاركة دول عربية من بينها مصر.

الإمارات وسوريا تشاركان في المنتدى

ويعقد المنتدى في نسخته الخامسة والعشرين خلال الفترة من 15 : 18 يونيو الجاري، حيث يجذب أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

ووفقا لبيانات الهيئة المنظمة للحدث «مؤسسة روس كونغرس»، فإن قرابة 43 وزيرا من دول أجنبية بما في ذلك من دول عربية مثل مصر والإمارات وسوريا، يشاركون في الفعالية.

ومن بين الدول العربية المشاركة في المنتدى أيضا، الإمارات، ويترأس الوفد الإماراتي وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، وكذلك تشارك سوريا في الحدث ويترأس وفدها وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في الجلسة العامة للمنتدى، التي تنعقد يوم الجمعة، ويشارك فيها الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.

وقال أوشاكوف، إن خطاب بوتين في الجلسة الكاملة للمنتدى يخصص لضمان مزيد من التنمية الاقتصادية لروسيا، ويتوقع أن يتطرق الخطاب لـ العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.