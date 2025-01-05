رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي

كتب: أحمد مصطفى

قال مجدى البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ الأجور من الأمور المهمة بالنسبة للعمال، خاصة أنّه بحلول شهر يوليو سيتم تعديل الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، بعد تطبيق النسبة على القطاع الخاص، وخلال أيام قليلة سيتم الانتهاء من قانون العمل والإعلان عنه.

المرأة والعمالة غير المنتظمة الأكثر استفادة

وأضاف البدوى فى لقاء فى برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، أنّ قانون العمل الجديد يتضمن إنشاء محكمة عمالية على غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية، وأمور كثيرة أُضيفت لصالح العمال في القانون الجديد، موضحا أنّ أكثر فئتين استفادتا من القانون الجديد هي المرأة والعمالة غير المنتظمة.

30 مليون عامل غير منتظم

وتابع البدوى: «عدد العمالة غير المنتظمة نحو 30 مليون عامل، الأمان الوظيفي كان رسالة يجب تحقيقها في قانون العمل الجديد ليطمئن عمال مصر أنّ العمل في القطاع الخاص لن يكون مصدر تهديد لهم».