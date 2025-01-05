«الشعب الجمهوري»: عمال مصر المحور الحقيقي للتنمية والانطلاق نحو التغيير

«الشعب الجمهوري»: عمال مصر المحور الحقيقي للتنمية والانطلاق نحو التغيير

«الشعب الجمهوري»: عمال مصر المحور الحقيقي للتنمية والانطلاق نحو التغيير

وجهت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير في حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، التحية لجميع عمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، قائلة إن المجتمعات والأوطان لا تنهض إلا بسواعد أبنائها المخلصين، ومن بين هؤلاء فئة العمال، الذين يعملون ليلًا ونهارًا لتحفيز الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني للبلاد بتعزيز الطاقة الإنتاجية.


وأكدت في بيان لها اليوم، أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية والمحور الحقيقية للتنمية، والانطلاق نحو التغيير، مشيرة إلى أن عمال مصر ليسوا مجرد فئة مجتمعية، وإنما هم سواعد الوطن وسبيلها الوحيد للعبور من الأزمات، كونهم بناة المستقبل وصناع الاقتصاد.

تحسين بيئة العمل في مصر


وأضافت أن الدولة المصرية وبتوجيهات صريحة وواضحة من القيادة السياسية تولي قطاع العمال اهتمامًا كبيرًا، وتعمل جاهدة على تحسين بيئة العمل في مصر من خلال التشريعات التي تنظم علاقة العمل بين الموظف وجهة العمل، وكان آخرها قانون العمل الجديد الذي يضمن التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل ويضع الضوابط المنظمة والحاكمة لتلك العلاقة.


وأشارت إلى أن القيادة السياسية وضعت ملف أجور العاملين وتحسين أوضاعهم المادية على رأس أولوياتها، بالإضافة إلى اهتمامها البالغ بملف حقوق المرأة العاملة، وذوي الاحتياجات الخاصة رغبة وحرصًا منها على مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل مواطن.

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