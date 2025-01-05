رافينيا يتفوق على ميسي رقميا… هل يُسقط رقم صلاح في مدريد؟

في موسم 2019، خطف الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو الأضواء في دوري أبطال أوروبا، حين قادا ليفربول نحو النهائي برصيد مشترك بلغ 33 مساهمة تهديفية، رقم ظل صامدًا في سجلات البطولة حتى اليوم، لكن رياح التغيير تهب من كتالونيا، حيث يلوح ثنائي برشلونة الجديد رافينيا ولامين يامال، بإمكانية الإطاحة بهذا الرقم التاريخي، بعد مباراة مذهلة ضد إنتر ميلان في نصف نهائي البطولة لهذا الموسم.

جيل جديد من برشلونة يهدد رقم محمد صلاح

شهد ملعب كامب نو واحدة من أكثر مباريات نصف النهائي إثارة في تاريخ دوري الأبطال، عندما تعادل برشلونة وإنتر ميلان 3-3 في ذهاب نصف النهائي، المباراة كانت مليئة بالحماس واللحظات الفردية الخرافية، وكان هدف لامين يامال الرائع أبرز مشاهد اللقاء الناري الذي لم يهدأ طيلة تسعين دقيقة.

أرقام تهديفية تقترب من الأسطورة

بهدف يامال وتمريرته الحاسمة من رافينيا، ارتفع رصيد الثنائي إلى 29 مساهمة تهديفية في دوري الأبطال هذا الموسم، إذ تجاوز رافينيا وحده ليونيل ميسي، بعدما بلغ 20 مساهمة بين أهداف وصناعة، متفوقًا على رقم ميسي التاريخي، (19) في موسم واحد، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

وإجمالًا، فإن الثنائي رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي يمتلكان 30 مساهمة تهديفية هذا الموسم في البطولة، وفي حال عودة المهاجم البولندي في لقاء الإياب بمدريد، فإن إمكانية كسر الرقم التاريخي لصلاح وفيرمينو 33 مساهمة في موسم 2018-2019 تبدو قريبة جدًا.

صراع الأرقام يحتدم

محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال، ظل في قائمة الأفضل إلى جانب نجوم مثل كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وبنزيما، لكن صعود جيل جديد في برشلونة بقيادة يامال ورافينيا يفتح الباب لمعادلات تهديفية جديدة تهدد إرث هؤلاء النجوم.

الإياب في مدريد سيكون الحاسم، من مباراة واحدة قد تكتب فيها صفحة جديدة في تاريخ دوري الأبطال، وقد يسقط فيها رقم صلاح الذي ظل شامخًا لسنوات.