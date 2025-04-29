من يحصد الحذاء الذهبي؟ مفاجأة في حظوظ محمد صلاح ومشاكسة من عمر مرموش

مع اقتراب ختام موسم 2024/2025، تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى سباق الحذاء الذهبي الأوروبي، الجائزة التي تُمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، وفي هذا الموسم المثير، يتصدر النجم المصري محمد صلاح القائمة بأداء لافت يعكس استمراريته وقوته رغم بلوغه سن 32 عامًا، متفوقًا على عدد من الأسماء اللامعة في كرة القدم العالمية.

صلاح في الصدارة.. وكلمة السر «الاستمرارية»

يتصدر نجم ليفربول محمد صلاح ترتيب الهدافين في سباق الحذاء الذهبي حتى الآن برصيد 54 نقطة، بعد تسجيله 27 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، فوفقًا لعدد الأهداف الأهداف وتصنيفه ضمن الدوريات الخمسة الكبرى، يبدو أن «الملك المصري» لا ينوي التراجع، إذ يقدم أحد أفضل مواسمه تهديفيًا في البريميرليج، وذلك بحسب تقرير صنعه موقع «ترانسفير ماركت».

تهديد برتغالي ومطاردة كتالونية

ويأتي في المركز الثاني فيكتور جيكيريش مهاجم سبورتينج لشبونة، والذي أحرز 34 هدفًا في الدوري البرتغالي، محققًا 51 نقطة (بمعامل 1.5)، ما يجعله من أبرز منافسي صلاح، رغم ضعف معامل النقاط في الدوري البرتغالي مقارنة بالبريميرليج.

أما المركز الثالث فيحتله المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، الذي سجل 25 هدفًا في الليجا ليحصد 50 نقطة، لكنه يعاني من إصابة عضلية قد تبعده عن الملاعب لبعض الوقت، مما قد يؤثر على فرصه في اللحاق بالمتصدرين.

هاري كين يواصل التهديد ومبابي يقترب

هاري كين الفائز بالجائزة الموسم الماضي برصيد 72 نقطة، يتواجد في المركز الرابع حاليًا بـ48 نقطة، يليه ماتيو ريتيجي مهاجم أتالانتا في المركز الخامس بـ46 نقطة، فيما يحتل النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد المركز السادس برصيد 44 نقطة.

أربعة لاعبين يتقاسمون المركز السابع برصيد 42 نقطة، بعد تسجيل كل منهم 21 هدفًا، وهم عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، الذي يعيش فترة تألق واضحة في 2025، ثم إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي قد يغيب عن أغلب ما تبقى من الموسم بسبب الإصابة، وألكسندر إسحاق مهاجم نيوكاسل وعمر مرموش، النجم المتألق حديثًا مع مانشستر سيتي، والذي جمع 30 نقطة من أهدافه السابقة مع آينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا، قبل انتقاله إلى البريميرليج في يناير.

الحذاء الذهبي الأوروبي يمنح سنويًا لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بناءً على نظام نقاط يعتمد على تصنيف الدوري الذي يسجل فيه اللاعب وبالفعل حصل هاري كين على الجائزة الموسم الماضي، بينما لا يزال الرقم القياسي مسجلاً باسم ليونيل ميسي الذي حصد 100 نقطة في موسم 2011/2012 بعد تسجيله 50 هدفًا في الليجا وبينما تستمر المعركة حتى نهاية الموسم، يبدو أن محمد صلاح يملك الحظوظ الأوفر لاقتناص الجائزة الأغلى للهدافين في أوروبا.. فهل يفعلها «الفرعون» ويضيف إنجازًا فرديًا جديدًا إلى سجله الذهبي؟