مقابل 975 ألف جنيه إسترليني.. قرية بريطانية تعرض نصف منازلها للبيع

كتبت: عبير خالد

قرية صغيرة مذهلة مكوّنة من منازل ريفية وكبائن، نصف منازلها معروضة للبيع بسعر أقل من سعر شقة في وسط لندن، إذ تقع مجموعة من المنازل الريفية المثالية حول بحيرة جميلة في قرية ويلز المنعزلة، وجميع المنازل الأربعة معروضة للبيع مقابل 975 ألف جنيه إسترليني، وهو مبلغ يقل عن متوسط السعر في وسط لندن البالغ 1.28 مليون جنيه إسترليني، وتشتمل هذه المنازل على كوخ رئيسي، وطاحونة محوّلة، وكوخ خشبي صغير، وكابينة بجانب البحيرة، وجميعها معروضة للبيع، وفقًا لموقع «dailymail».

أين تقع هذه المنازل؟

تقع هذه المنازل في قرية «Brithdir» بمقاطعة «Ceredigion» في غرب ويلز، في منطقة الوديان الخضراء القريبة من الساحل. وتشمل عملية البيع نحو نصف المنازل في هذا المجتمع الصغير الواقع على ضفاف البحيرة، والذي يُعد مكانًا مثاليًا لقضاء العطلات. وتحتوي هذه المنازل على مجموعة من غرف الاستقبال على كلا الجانبين، بميزات أصلية مذهلة، بينما يتميّز المطبخ وغرف الطعام بمساحات كبيرة بتصميم مفتوح عصري وموقد حطب من ماركة «Nordica».

وتتمتع غرفة الجلوس المكسوة بالخشب بإطلالات بانورامية من خلال الأبواب الزجاجية الممتدة من الأرض حتى السقف، والتي تفتح على تراس تغمره أشعة الشمس من كل الأرجاء، أما الطابق العلوي فيحتوي على غرفتي نوم، بينما يتميّز الحمام بحوض استحمام بسقف مقبب وعوارض خشبية مكشوفة، ويضم المنزل الآخر مطبخًا مفتوحًا وغرفة طعام وغرفة معيشة بأبواب مزدوجة تؤدي إلى سطح خشبي وحديقة خاصة، ويشمل الطابق الأرضي كذلك غرفتي نوم بألواح خشبية خام وحمامًا مشتركًا.

كما سيحصل المشترون أيضًا على منزل بحيرة معزول ومزوّد بالطاقة، يقع على حافة البركة، ويضم مطبخًا خارجيًا وموقد حطب ومنصة نوم بحجم كبير مثالية للتخييم الصيفي، وعلى طول البحيرة، يشمل البيع مجموعة من الحظائر المعدنية التي تُعد مثالية لأغراض التخزين.