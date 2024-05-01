9 ملايين منزل خالٍ باليابان.. السر في عدد السكان

تجاوز عدد المنازل الشاغرة في اليابات 9 ملايين منزل - وهو ما يكفي لاستيعاب جميع سكان أستراليا بمعدل 3 أشخاص لكل مسكن، بحسب ما كشفته صحيفة «الجارديان» البريطانية، التي قالت إن الأرقام الحكومية الصادرة يوم الثلاثاء تظهر أن عدد المنازل الفارغة المعروفة باسم «أكيا» ارتفع بأكثر من نصف مليون حتى أكتوبر 2023 منذ المسح السابق في عام 2018.

السبب وراء زيادة أعداد المنازل الفارغة

وأكدت الصحيفة البريطانية أن السبب الجذري للمشكلة هو هجرة سكان الريف إلى جانب عدم قدرة العديد من أولئك الذين يرثون هذه الممتلكات أو عدم رغبتهم في العيش فيها أو تجديدها أو حتى هدمها، ومع ذلك، فإن المدن ليست محصنة، وهناك مئات الآلاف من المنازل الفارغة لفترة طويلة في المناطق الحضرية.

ويمثل هذا الرقم الإجمالي للمنازل الشاغرة ما يقرب من 14% من جميع المنازل في اليابان، على الرغم من أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى؛ إذ يقدر معهد نومورا للأبحاث أن هناك ما يقرب من 11 مليون منزل «أكيا»، وأنها يمكن أن تمثل أكثر من 30% من المنازل في غضون عقد من الزمن.

الضرائب ومنازل اليابان

وهناك أكثر من 4.4 مليون من العقارات التي شملها الاستطلاع متاحة للإيجار - ولكنها ظلت فارغة على المدى الطويل ومعظمها بعيد عن المراكز السكانية الرئيسية.

وتجتذب الأراضي الشاغرة ضرائب أعلى في اليابان من الأراضي التي تحتوي على مبانٍ، مما يزيد العبء المالي الناجم عن هدم المنازل القديمة ويدفع بعض الناس إلى تجنب وراثة الممتلكات.

انخفاض معدل المواليد لكل امرأة في كوريا الجنوبية

ومع ذلك، هناك اهتمام متزايد بين الأجانب بهذه التخمة من العقارات الفارغة، وخاصة منازل كومينكا «التقليدية» كخيار للإقامة الرخيصة وغير العادية، أو بيوت العطلات أو تأجيرها للسياح، حيث ساعد انخفاض قيمة الين إلى أدنى مستوياته منذ عدة عقود مقابل العملات الرئيسية في دفع ازدهار السياحة، حيث بلغ عدد الزوار الأجانب رقما قياسيا بلغ 3 ملايين زائر في مارس الماضي

واليابان ليست الدولة الوحيدة التي تتصارع مع التداعيات الديموغرافية، وفي كوريا الجنوبية المجاورة، انخفض معدل المواليد لكل امرأة إلى مستوى قياسي بلغ 0.72 في العام الماضي، وهو أقل بكثير حتى من الرقم 1.26 الذي سجلته اليابان في عام 2022.