بعد إبداء ترامب رغبته في منصب بابا الفاتيكان الجديد.. شروط الترشح والانتخاب

تداولت الصحف الأمريكية مؤخرًا تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب خلالها عن رغبته في الترشح لمنصب بابا الفاتيكان، المنصب الأعلى في الكنيسة الكاثوليكية.

ورغم أن التصريحات حملت طابع المزاح، فإنها فتحت باب التساؤلات حول من يحق له فعليًا الترشح لمنصب البابا؟ وكيف يتم اختياره؟ ومن لهم حق انتخاب بابا الفاتيكان الجديد؟

الرئيس ترامب مازحًا حول توقعاته للبابا الجديد :



"أرغب في أن أصبح البابا، سيكون هذا خياري الأول". pic.twitter.com/PaaNxUap3B — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) April 29, 2025

من يحق له الترشح على منصب بابا الفاتيكان؟

من جانبه قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الأبرشيّة البطريركية للأقباط الكاثوليك، في تصريحات لـ«الوطن» أن البابا الجديد للفاتيكان ينتخب من بين مجمع الكرادلة، وهم كبار رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية، وهذا الأمر متبع منذ قرون في الكنيسة.

ومن المقرر أن يشارك في 133 كاردينالا في انتخاب بابا الفاتيكان الـ 267، من بين 135 كاردينالا مؤهلين للتصويت، إذ أكد اثنين منهم أنهما لن يتمكنا من حضور الاجتماع لأسباب صحية.

عملية انتخاب بابا الفاتيكان الجديد تتم من خلال «الكونكلاف» أي المجمع المغلق وسيكون هذا الكونلاف السادس والسبعين في تاريخ الكنيسة، ويشارك فيه فقط الكرادلة الذين لم يبلغوا سن الـ80 عامًا.

ويجب أن يحصل المرشح على ثلثي أصوات الكرادلة الحاضرين داخل كنيسة سيستينا في الفاتيكان حتى يُعلَن رسميًا «بابا الكنيسة الكاثوليكية»، وفقا لدستور الكرسي الرسولي.

وقام البابا فرنسيس بتعيين أكثر من 3 أرباع الناخبين الـ 135 من الكرادلة، إذ أعاد تشكيل مجمع الكرادلة، ما أعطى نظرة أكثر سخاء على محيط الكنيسة، لينتمي الكرادلة الناخبون الـ 135 لمجمع الكرادلة إلى 71 دولة مختلفة عبر القارات الخمس.

وقد عيّن البابا فرنسيس 108 كادرينال، بينما عيّن البابا بنديكتوس السادس عشر 22 كاردينالا، وعيّن القديس يوحنا بولس الثاني خمسة، مما جعلهم من «قدامى» المجمع، وهم الكاردينال الفرنسي فيليب باربارين، والكاردينال الكرواتي جوزيب بوزانيتش، والكاردينال فينكو بولييتش من البوسنة والهرسك، والكاردينال بيتر توركسون من غانا.

مع ذلك، لا تزال أوروبا تتمتع بثقل كبير في مجمع الكرادلة إذ يُمثل القارة العجوز 53 كاردينالًا ناخبًا (يرأس بعضهم أبرشيات وأبرشيات في دول غير أوروبية، أو يشغلون منصب سفراء بابويين في الخارج أو في الكوريا)، ولا تزال إيطاليا تضم ​​العدد الأكبر 19 كاردينالا، تليها فرنسا (6) وإسبانيا (5)، و 37 من الكرادلة الناخبين هم من الأمريكتين (16 من أمريكا الشمالية، و4 من أمريكا الوسطى، و17 من أمريكا الجنوبية)، و23 من آسيا، و18 من أفريقيا، و4 من أوقيانوسيا.

وفيما يتعلق بعمر الناخبين، فإن أصغر كاردينال في المجمع هو الأسترالي من أصل أوكراني ميكولا بيتشوك، ويبلغ من العمر 45 عامًا، في حين أن أكبرهم سنًا هو الإسباني كارلوس أوسورو سييرا، ويبلغ من العمر 79 عامًا.