خالد البلشي يحث الجمعية العمومية على المشاركة في انتخابات الصحفيين غدا

دعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة الواسعة في انتخابات الصحفيين غدا، مؤكدا أن الحضور رسالة قوة ووحدة، وهو الخطوة الأولى نحو مستقبل أفضل للنقابة والمهنة.

وقال البلشي في بيان: «الزملاء الأعزاء، غدا يومكم.. ما زال في الحلم بقية، هو يوم الجمعية العمومية، يوم كلمتكم، التي ستظل دائما صاحبة السلطة العليا والكلمة العليا».

وأضاف: «بحضوركم نرسم معا طريق المستقبل، ونؤكد أن رسالتكم وصوتكم هما من يكتبان دائما ملامح المرحلة المقبلة».

وأشار إلى أن اجتماع الغد يمثل أكثر من مجرد استحقاق نقابي، بل هو "عيدٌ نحتفل فيه بوحدتنا، ونتجاوز به التفاصيل والشوائب الصغيرة»، مؤكدًا أن «قوة النقابة كانت وستظل في تنوع أعضائها واختلاف توجهاتهم، لكنها تتوحد دائمًا خلف هدف واحد: الانتصار للمهنة، للحق، ولحرية المعرفة».

وأوضح البلشي أن انعقاد الجمعية يأتي أيضا متزامنا مع مناسبة عالمية عزيزة على الصحفيين، هي اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو، ليصبح الغد «يوما للعيد والانتصار والتجديد، نحتفل فيه بتشكيل جديد للمجلس، يعكس إرادة الجمعية ويُنفِّذ ما أمرت به».

واختتم كلمته بشعار النقابة الدائم: «عاشت وحدة الصحفيين»، مجددا تحيته لأعضاء الجمعية العمومية، واصفا إياها بأنها «حرة، متنوِّعة، ونموذجًا على طريق الديمقراطية».