«إكسترا نيوز» تقدم تغطية لحظة بلحظة لانتخابات نقابة الصحفيين الجمعة المقبلة

«إكسترا نيوز» تقدم تغطية لحظة بلحظة لانتخابات نقابة الصحفيين الجمعة المقبلة

«إكسترا نيوز» تقدم تغطية لحظة بلحظة لانتخابات نقابة الصحفيين الجمعة المقبلة

كتبت: رشا فؤاد

أعلنت قناة «إكسترا نيوز» أنّها ستقدم تغطية شاملة لانتخابات نقابة الصحفيين يوم الجمعة المقبلة الموافق 2 مايو 2025.

متابعة انتخابات نقابة الصحفيين لحظة بلحظة

وفي واحدة من أبرز المحطات المهنية، تتابع قناة «إكسترا نيوز» لحظة بلحظة انتخابات نقابة الصحفيين عام 2025.

متابعة سير العملية الانتخابية في قاعات التصويت

وستتابع «إكسترا نيوز» كل تفاصيل الحدث، بدءًا من عرض أسماء المرشحين وبرامجهم الانتخابية، وصولاً إلى متابعة سير العملية الانتخابية في قاعات التصويت وحتى إعلان النتائج النهائية.


وضمن التزامها بتقديم أفضل محتوى إعلامي، ستسلط القناة الضوء على جميع مراحل الانتخابات، وتنقل أجواء الانتخابات من قلب الحدث، مما يضمن للمشاهدين تجربة تفاعلية وغنية بالمعلومات الموثقة والدقيقة.

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