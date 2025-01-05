وظائف شاغرة في الأردن بعدة تخصصات.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة في الأردن بعدة تخصصات.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة في الأردن بعدة تخصصات.. الشروط ورابط التقديم

كتب: عبدالعزيز سلامة

أتاحت وزارة العمل التقديم على 61 فرصة جديدة للعمل في دولة الأردن، في عدد من المجالات المتنوعة، برواتب شهرية تصل إلى 500 دينار أردني.

التخصصات المطلوبة

أوضح وزير العمل محمد جبران أن الوظائف الشاغرة في المملكة الأردنية الهاشمية تشمل 16 فرصة عمل في شركات متخصصة بمجالات متنوعة، وهي: «النشاط الزراعي، الصناعات التموينية والغذائية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الإنشائية، الصناعات الجلدية والمحيكات، الصناعات البلاستيكية والمطاطية»، وتفاصيلها كالتالي:

10 عمال تربية طيور.

23 عامل في مجال صناعة الكاكاو والشيكولاتة وتصنيع الحلويات الشرقية والغربية.

10 عمال مكبس طوب.

عاملان في معمل ومصنع طوب.

10 عمال في مجال الطوب والبلاط والتحميل والتنزيل.

عامل خياط ماكينة ودرزة وحبكة صناعية.

عاملان في مجال الجلود.

عاملان في مجال صناعة منتجات اللدائن.

عامل في مجال المنتجات الخشبية.

وتتمثل الشروط الخاصة بالوظائف وراتب كل مهنة في الجدول التالي:

تفاصيل الوظائف

التقديم على الوظائف

أوضحت هبة أحمد أن التقديم على الوظائف الشاغرة في الأردن يبدأ من اليوم الخميس ولمدة 5 أيام، وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط، وملء البيانات المطلوبة.

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