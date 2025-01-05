حارسة المعبد.. مصور كندي يسلط الضوء على قطة في دندرة

دائمًا ما تخطف الحضارة المصرية قلوب الأشخاص من مختلف دول العالم، فهي تمتلك سحرًا فريدًا يأسر النفوس، سواء من خلال التصاميم الفرعونية المتنوعة التي تزين الأهرامات والمتاحف والمعابد، والتي لا يزال من المستحيل تقليدها حتى يومنا هذا، وفي هذا السياق، التقط مصوّر كندي مشهدًا لقطة تجلس بكل وقار عند مدخل معبد دندرة بمحافظة قنا، حيث بدت وكأنها تحرس إرث أجدادها العريق.

قط معبد دندرة يخطف قلب مصوّر كندي

أثارت الصور التي التقطها المصوّر الكندي براد فلاوردو إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبرز من خلالها عظمة الحضارة المصرية والنقوش الفرعونية المحفورة على جدران المعابد، والتي خلّدت مكانتها عبر آلاف السنين.

وقد تضمنت الصور التي نشرها المصوّر وصانع المحتوى الكندي قطة تجلس بكل وقار عند مدخل معبد دندرة، وكأنها حارسة للإرث الفرعوني العريق، وفقًا لما نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشيرًا إلى أنه شعر بسعادة كبيرة لأن صوره ساهمت في لفت الأنظار إلى معبد دندرة، الذي يعود تاريخه إلى العصر البطلمي، منذ عهد الملك بطلميوس التاسع، مع إضافات لاحقة خلال العصر الروماني.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور التي نشرها المصوّر الكندي، حيث جاءت التعليقات: «سلسلة استثنائية»، و«صور رائعة»، وغيرها من العبارات التي عبّرت عن الإعجاب والانبهار.

تحقيق حلم زيارة مصر

وكان صانع المحتوى الكندي يحلم بزيارة مصر منذ طفولته، لدرجة أن تلك الزيارة كانت بمثابة حلم طال انتظاره وتمكن أخيرًا من تحقيقه، وقال لشبكة «سي إن إن»: «كنت مهووسًا بتاريخ مصر القديمة، والأهرامات، وسحر ثقافتها الفريدة»، معبّرًا عن مدى انبهاره بروعة النقوش والهندسة المعمارية.