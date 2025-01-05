الداخلية تداهم بؤرة إجرامية بالقليوبية وتضبط 45 كيلو مواد مخدرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم 7 عناصر، تخصصوا في جلب وتوزيع المواد المخدرة واتخذوا من إحدى الجزر النيلية بالقليوبية مركزًا لنشاطهم.

عقب جمع المعلومات واستئذان النيابة العامة، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق الرصاص، وأسفر التعامل عن مصرعهم، وضُبط بحوزتهم 45 كيلو جرام من المواد المخدرة شملت «هيدرو، هيروين، آيس، حشيش، وحشيش اصطناعي»، إلى جانب 10 قطع أسلحة نارية متنوعة.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجاري العرض على النيابة.