وزير الإسكان يستكمل جولته اليوم بتفقد محاور وطرق مدينة الشروق

وزير الإسكان يستكمل جولته اليوم بتفقد محاور وطرق مدينة الشروق

وزير الإسكان يستكمل جولته اليوم بتفقد محاور وطرق مدينة الشروق

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته الميدانية اليوم بمدينة الشروق، حيث تفقد الطرق والمحاور بالمدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتابع «الشربيني» كل الاعمال التي تمت في مختلف المحاور والطرق، وميدان المهندس شريف إسماعيل، حيث وجه باستكمال رفع كفاءة واجهات العمارات بالميدان وعلى مستوى المدينة، كما وجه بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والزراعات والنظافة وصيانة أعمال الإنارة.

كما تفقد أحد مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، موجها بالانتهاء من المشروع في أسرع وقت، وإزالة المخلفات الموجودة بالموقع.

وكلف المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز المدينة المهندس بسام فضل، بإعداد حصر بالأراضي الشاغرة لتعظيم الاستفادة منها.

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