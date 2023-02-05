المهندس شريف إسماعيل «رحلة طويلة في خدمة الوطن» (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «المهندس شريف إسماعيل.. رحلة طويلة في خدمة الوطن»، حيث نجح في قيادة الحكومة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عبور الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد.

رحيل شريف إسماعيل بعد صراع مع المرض

تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وكان على قدرها، هو المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، والذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 67 عاما، حيث ولد في السادس من يوليو عام 1955، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة عين شمس في عام 1978م ثم عمل في شركة انبي منذ عام 1979 وحتى عام 2000.

تحمل «إسماعيل» أعباء الحكومة منذ سبتمبر 2015

كان المهندس شريف إسماعيل تولى مسؤولية رئاسة الوزراء في وقت شديد الصعوبة، بعد عام من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد بعد فترة من الاضطرابات التي مرت بمصر في أعقاب أحداث 2011 وما تلاها من أحداث واضطرابات كثيرة مرت بها الدولة المصرية، حيث تحمل «إسماعيل» أعباء الحكومة منذ سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، وهي الفترة التي شهدت افتتاح عدد كبير من المشروعات التنموية في عدة محافظات.