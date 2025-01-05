كيف خطف لامين يامال قلوب الجماهير بعد قمة برشلونة وإنتر؟.. هدف ساحر وأداء مبهر

أثار النجم الصاعد لفريق برشلونة، لامين يامال، إعجاب واستحسان عشاق كرة القدم عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء هذا التفاعل الكبير عقب الأداء اللافت الذي قدمه اللاعب الشاب في مباراة فريقه أمام إنتر ميلان، التي أقيمت مساء أمس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتجسدت براعة يامال وقدراته الكروية العالية بشكل خاص في اللحظة التي تمكن فيها من تسجيل هدف رائع لصالح برشلونة، ليصبح حديث الجماهير وعنوانا للإشادة والمتابعة.

التفاعل مع لامين يامال

الكثير من الجماهير على مواقع الاجتماعي عبروا عن مدى إعجابهم بلاعب نادي برشلونة، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، واستطاع أن يثبت قدرته العالية في مجال كرة القدم وكأنه شاب ثلاثيني، إذ جاءت التعليقات كالتالي: «الولد ملوش حل بجد في اللعب ولا كأنه عنده 30 سنة»، وأيضا: «لامين أثبت للعالم إن النجاح مش بيوقف على العمر، يعني مفيش حاجة اسمها كبير وصغير»، وكذلك: «لاعب عظيم ومرعب».

ويخوض لامين يامال مباراته رقم 100 مع برشلونة، حيث من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين إنتر وبرشلونة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 مايو.

وقارن الكثير من الجماهير لامين يامال بالأساطير ميسي ورونالدو، وفي هذا الصدد قال والده منير نصراوي: «ابني لا يقارن بميسي أو رونالدو أو مارادونا، ابني فخر لحي صعب، وهو يُمثل مجتمعنا»، مضيفا أن يريد لامين يامال أن يكون قدوة في حيه وبين أهله، ولا يريد أن يكون شيئا آخر.

أهداف سجلها لامين يامال

يذكر أن لامين يامال سجل 15 هدفا وصنع 24 آخرين على مدار 49 مباراة بكل البطولات هذا الموسم.