خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة حقائق وأرقام حول إنجازات الرياضة المصرية.



وأوضح الوزير أن قطاع الرياضة في مصر شهد خلال شهر أبريل الماضي إنجازات واضحة تنعكس في تنظيم الفعّاليات والبطولات الرياضية المُهمة، وكذا تحقيق مراكز متقدمة للفرق القومية في عدد من البطولات الإقليمية والدولية.



وأشار إلى أنه استنادًا للعلاقات الوثيقة بين الاتحاد المصري والأفريقي لكرة القدم، وقدرة مصر على استضافة البطولات والأحداث الرياضية الأفريقية، وجرى إسناد تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 20 سنة لمصر، خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو 2025.



واستعرض وزير الشباب والرياضة إنجازات الفرق القومية إقليميًا ودوليًا خلال النصف الثاني من أبريل الماضي، موضحًا أن الاتحاد المصري لرفع الأثقال حصل على 12 ميدالية، منها 8 ميداليات ذهبية، خلال المشاركة في بطولة أفريقيا بموريشيوس. وفاز أيضًا الاتحاد المصري للتايكوندو بـ8 ميداليات خلال المشاركة في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي بإثيوبيا.



وأضاف الوزير أن الاتحاد المصري للجودو فاز بـ10 ميداليات منها 5 ميداليات ذهبية خلال مشاركته في البطولة الأفريقية بساحل العاج. كما فاز الاتحاد المصري للسلاح بـ2 ميدالية ذهبية خلال المشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب بالصين. وفاز الاتحاد المصري الخماسي الحديث بـ2 ميدالية أيضًا، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم بالمجر.



وتابع: حقق الاتحاد المصري للجمباز 5 ميداليات خلال المشاركة في بطولة كأس العالم بمصر، كما تمكن الاتحاد المصري للكاراتيه من تحقيق 11 ميدالية منها 4 ميداليات ذهبية خلال مشاركته في بطولة البريميرليج بمصر. وفاز الاتحاد المصري للمواي تاي بـ15 ميدالية خلال مشاركته في البطولة الأفريقية بطرابلس.

وشارك أيضا الاتحاد المصري للاسكواش في بطولة العالم تحت 23 سنة بباكستان وحقق السيدات والرجال المشاركون مراكز أولى، وجرى تصدُر التصنيف العالمي لعدد منهم.