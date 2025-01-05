اتحاد «عمال مصر»: مكتسبات نوعية للعامل على مختلف الأصعدة

تحدث مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة دي أم سي، عن جهود الدولة فى دعم الأيدي العاملة.

وقال «البدوي» إن العامل المصري حصل على الكثير من المكتسبات، سواء على مستوى الأجور أو على التشريع أو الصناعة ذاتها.

وأضاف: «بالنظر إلى الأجور، سنجد أن الحد الأدني للأجور تطور بشكل كبير جدا حتى وصل إلى 7 آلاف جنيه بعد أن كان 1200، وإن شاء الله سوف يتم تطبيقه مع راتب شهر 7 القادم، بالإضافة إلى إعادة هيكلة فكرة الأجور التي كانت موجودة فى مصر، وكان لها الكثير من العيوب خلال السنوات الماضية».

وتابع: «اليوم أصبح العاملين فى الجهاز الإداري للدولة أصبح لكل درجة وظيفية منهم حد أدنى للأجر خاص به، وبالتالي رفع ذلك من قيمة أجورهم بشكل كبير جدًا».