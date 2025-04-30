رئيس «مياه المنيا» يوجه باتخاذ تدابير وقائية لحماية العاملين بالمحطات

ترأس المهندس حسن يحيى حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنه العليا للسلامة والصحة المهنية بالشركة، لمناقشة الإجراءات اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين، وذلك بحضور اللواء خالد مخلوف استشاري السلامة والصحة المهنية ورؤساء القطاعات ومديري العموم ممثلي اللجنة ومسؤولي السلامة والصحة المهنية بالشركة.

توفير مهام السلامة والصحة المهنية

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن الحفاظ على العنصر البشري يعد من أولويات الشركة من خلال توفير كل مهام السلامة والصحه المهنية لهم، ومتابعة الأعمال على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة محاور، من بينها التأكد من إجراءات توصيل الكهرباء بالمحطات والتعامل داخل الأماكن المغلقة من حيث التعرف علي المخاطر المحتملة في الأماكن المغلقة ومنها نقص الأكسجين ووجود الغازات السامة وكذلك خطر الانفجار أو الحريق، وتم التشديد علي اتخاذ التدابير الوقائية للحماية في الأماكن المغلقة مثل تقييم المخاطر قبل الدخول والتهوية الجيدة، واستخدام معدات الحماية الشخصية مثل أجهزة التنفس وخوذات الأمان وأحزمة الأمان.

توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة

كما تم مناقشه تنظيم برامج توعيه للفنيين بالمحطات لتعريفهم بأهمية اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواحهم وتشكيل لجنة من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والقطاعات، لمتابعة تطبيق الكتاب الدوري لوزارة الإسكان بخصوص التزام المقاولون بالمواقع المختلفة بإجراءات السلامة والصحة المهنية والتي سيتم توزيعها عليهم، وكذلك مدى توفير مهام السلامة والصحة المهنية لضمان سلامه الأفراد والمحطات واتخاذ الإجراءات القانونيه للمخالفين.

وأوضح رئيس «مياه المنيا»، أنه سيتم تنظيم تدريب خاص للكميائيين بالديوان والفروع للتعريف بأعمال السلامة والصحة المهنية، بهدف تعزيز الوعي بإجراءات الأمان داخل بيئه العمل.