أمين الفتوى يحذر: لا تجعل الحج رياء واخلص النية لله وحده

كتبت: نرمين عفيفي

وجه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رسالة هامة إلى حجاج بيت الله الحرام، شدد فيها على أهمية إخلاص النية لله وحده عند التوجه لأداء مناسك الحج، محذرًا من الرياء وطلب رضا الناس أو إعجابهم، لما لذلك من أثر خطير على قبول العبادة.

أخطاء يقع فيها الحجاج

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «من أخطاء الحجاج»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «من الأخطاء الكبيرة اللي بيقع فيها بعض الناس في الحج هي النية.. يعني تخرج من بيتك رايح بيت ربنا، خلي خروجك لله مش للناس، ما تروحش عشان الناس تقول عليك حجيت، أو كل سنة بتعمل عمرة، أو فلان ما شاء الله عليه.. كده أنت أضعت نفسك، وتعبك راح من غير فايدة».

أخلص النية لله وحده

وأضاف أمين الفتوى: «كل خطوة بتخطوها من أول ما تخرج من بيتك، خلي نيتك فيها لربنا، مش علشان نظرة الناس، وافتكر دايمًا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تُسعَّر بهم النار (واحد كان بيتصدق، وواحد قاتل في سبيل الله، وواحد بيقرأ قرآن.. كلها أعمال عظيمة، لكن عملوها عشان الناس، مش عشان ربنا».

الحج يتخطى السفر والمظهر والزي

وشدد الشيخ عويضة على أن الحج لا يتقصر على السفر أو المظهر أو الزيّ، قائلا: «ده عبادة عظيمة لازم تبدأ بنية خالصة لله تبارك وتعالى، ما تخليش نظرك على الخلق، خليه على الخالق.. وخلّي تلبية لبيك اللهم لبيك طالعة من قلبك قبل لسانك».

وتابع: «اللي عايز يرجع من الحج بمغفرة، لازم يروح وهو صادق، مخلص، قلبه مليان شوق لربنا، مش شوق لنظرات الناس، اللهم اجعلنا من المخلصين، وتقبل منّا ومنكم».