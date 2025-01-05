ماذا يضع مريض السكر في حقيبته أثناء أداء مناسك الحج؟.. أشياء ضرورية

يُعد الحج تجربة روحانية عظيمة تتطلب جهدًا بدنيًا ونفسيًا كبيرًا، ولذا يجب على مرضى السكر أن يكونوا على استعداد تام لتأدية المناسك بسلام وأمان، ومن أهم خطوات الاستعداد تجهيز حقيبة صحية تحتوي على كل ما قد يحتاجه المريض خلال فترة الحج، لضمان سلامته وتجنّب أي مضاعفات صحية.

ماذا يضع مريض السكري في حقيبته أثناء أداء مناسك الحج؟

ولذلك قدمت وزارة الصحة والسكان في منشور لها، مجموعة من الخطوات التي تعين مريض السكر الذي ينوي أداء الحج هذا العام، تنظيم حقيبته أثناء أداء مناسك الحج، وأهم الأشياء التي يجب أن تحتوي عليها الحقيبة.

أدوية كافية ومسحات طبية

أكدت وزارة الصحة في منشورها أنه يجب على مريض السكر التأكد من اصطحاب كمية كافية من الأدوية التي يتناولها بانتظام، إلى جانب المسحات الطبية الضرورية للتعقيم قبل أخذ الحقن أو عند تنظيف الجروح الطارئة.

كمية كافية من الإنسولين وإبر الحقن

إذا كان المريض يستخدم الإنسولين، فعليه حمل الكمية اللازمة طوال فترة الرحلة، مع توفير إبر الحقن الخاصة به، والاحتفاظ بها في ظروف تخزين مناسبة (مثل حافظات التبريد).

جهاز قياس السكر المحمول

أشارت وزارة الصحة إلى أن من الضروري وجود جهاز قياس السكر بشكل دائم لمراقبة مستويات الجلوكوز في الدم بانتظام، خصوصًا مع المجهود البدني الكبير خلال الطواف والسعي والتنقل.

معقم لليدين وكمامات

الوقاية من العدوى أمر بالغ الأهمية، لذا يُنصح بحمل معقم يدين واستخدام الكمامات خاصة في الأماكن المزدحمة، لحماية الجهاز المناعي من التعرض لأي أمراض معدية.

بطاقة تعريفية بالحالة الصحية

يُفضل أن يحمل المريض بطاقة تعريفية مكتوبًا عليها أنه مصاب بالسكري، إلى جانب نوع العلاج الذي يستخدمه والجرعات اليومية، وذلك لتقديم المساعدة المناسبة في حال حدوث طارئ صحي لا قدّر الله.

استشارة البعثة الطبية عند الشعور بأي أعراض

في حال شعر المريض بأي أعراض غير معتادة كالتعب الشديد، الدوخة، أو تعرق غير مبرر، فعليه التوجه فورًا إلى أقرب نقطة طبية أو استشارة البعثة الطبية المرافقة لتلقي الرعاية اللازمة.