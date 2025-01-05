مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث: إيران تُغري واشنطن باستثمارات تريليونية

مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث: إيران تُغري واشنطن باستثمارات تريليونية

مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث: إيران تُغري واشنطن باستثمارات تريليونية

كتبت: أية محسن

قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن قرار تأجيل المباحثات النووية بين إيران والولايات المتحدة كان مفاجئًا للبعض، خاصة بعد التصريحات الإيجابية التي صدرت عن الجولات السابقة في كل من عمّان وروما، والتي أوحت بوجود تقدم وأجواء تفاهم بين الطرفين.

وأوضح أبو جزر، خلال مداخلة في برنامج «مطروح للنقاش» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دخول الطرف الأوروبي في مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن لم يكن بمبادرة إيرانية، بل جاء كرد فعل على تحركات وتفاهمات لم تشمل الأوروبيين، مؤكدًا أن إيران لم تتوجه إلى واشنطن مباشرة كما قد يعتقد البعض.

وأشار إلى أن طهران لجأت إلى أسلوب غير مباشر لاستمالة الإدارة الأمريكية، تمثل في طرح استثمارات ضخمة قد تصل إلى 5 تريليونات دولار داخل السوق الإيرانية.

وأضاف أبو جزر أن هذا الأسلوب يشبه ما قامت به بعض دول الخليج سابقًا، حين استخدمت أوراق التبادل التجاري والاستثمار كوسيلة لـ«شراء الود» الأمريكي، معتبرًا أن إيران تحاول الآن توظيف هذا النموذج لخلق نفوذ اقتصادي وسياسي في واشنطن، بالتوازي مع استمرار التفاوض.

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