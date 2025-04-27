خبير: أمريكا تخلت عن التصعيد وتتبنى واقعية سياسية في مفاوضاتها مع إيران

خبير: أمريكا تخلت عن التصعيد وتتبنى واقعية سياسية في مفاوضاتها مع إيران

خبير: أمريكا تخلت عن التصعيد وتتبنى واقعية سياسية في مفاوضاتها مع إيران

كتبت: رشا فؤاد

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية والمتخصص في الشؤون الإيرانية، إنّ واشنطن باتت أكثر ميلاً إلى الواقعية السياسية بعدما أدركت صعوبة تحقيق مطلبها القديم بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل كما حدث سابقًا مع ليبيا.

إيران استثمرت في برنامجها النووي لعقود طويلة

وأضاف «أبو النور»، في تصريحات مع الإعلامية منى عوكل، ببرنامج «الصحافة العالمية»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إيران استثمرت في برنامجها النووي لعقود طويلة منذ خمسينيات القرن الماضي، وأن هذه الاستثمارات الهائلة لا يمكن التخلي عنها بسهولة، فهي تمثل عمقًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه.

وتابع: «مجرد جلوس المفاوض الأمريكي مع نظيره الإيراني يُعد نجاحًا للدبلوماسية الإيرانية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الدبلوماسية متعددة الأطراف التي برعت فيها طهران خلال السنوات الماضية».

قضايا علمية دقيقة يصعب حسمها سياسيًا

وحول ما قد يعرقل الاتفاق، أكد «أبو النور» أن «الشيطان يكمن في التفاصيل»، موضحًا أن انتقال المفاوضين من المستوى السياسي إلى الخبراء الفنيين والتقنيين يكشف عن وجود قضايا علمية دقيقة يصعب حسمها سياسيًا.

وأشار إلى أن الطرفين أعلنا رغبتهما في العودة إلى عواصم القرار السياسي لاتخاذ الحسم النهائي، ما يعني أن الأمور الفنية باتت شبه منجزة.

وتطرّق «أبو النور» إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي هدد باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا أن إيران لم تعد تتعامل بجدية مع هذه التصريحات، خاصة في ظل مؤشرات داخلية إيرانية تُظهر ميلًا متزايدًا نحو التفاوض، حتى من شخصيات كانت في السابق متشددة.

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