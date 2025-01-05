«مصر أكتوبر» بالإسكندرية تناقش ملفات الزراعة والاستدامة في اجتماع موسع

في إطار اهتمام حزب “مصر أكتوبر” بدعم القطاع الزراعي وتعزيز مفاهيم الوعي البيئي والاستدامة، عقدت أمانة الزراعة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس سعيد صبحي، اجتماعًا موسعًا ناقشت خلاله عددًا من القضايا الحيوية المتعلقة بتطوير الزراعة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء الاجتماع تحت عنوان “الوعي والاستدامة”، وتناول عدة محاور، حيث استعرض الحضور ما حققته المبادرة من نجاح ملموس على مستوى المحافظة، لما لها من أثر إيجابي في تحسين البيئة، وخفض التكاليف، وتعزيز التلاحم المجتمعي بين سكان العقارات، كما تم التأكيد على أهمية القمح كسلعة استراتيجية، مع الدعوة للاستفادة من المخلفات الزراعية الناتجة عنه، وتحويلها إلى أعلاف، أو خامات لصناعة الورق والكرتون، أو أسمدة عضوية، بما يحد من ظاهرة حرق القش وتداعياتها البيئية السلبية.

ونتم توجيه الحضور لزراعة محاصيل ملائمة مثل الذرة، الأرز، الفول السوداني، السمسم، والخضروات، مع مراعاة طبيعة التربة والمناخ ومدى توافر المياه، فضلا عن تسليط الضوء على جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية ضمن رؤية مصر 2030، التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضرورة تعريف المواطنين بتلك المشروعات.

وناقش الاجتماع آليات إشراك الشباب في الحياة السياسية من خلال مبادرات تثقيفية تسمح لهم بتقديم مشروعات متخصصة ودمجهم في العمل العام بفعالية.

وناقش المشاركون السبل الكفيلة بتعظيم دور الإنتاج الزراعي، من خلال تطبيق تقنيات حديثة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات، وتوفير المواد الخام للصناعات الغذائية، وتقليل الأثر البيئي، إلى جانب دعم البحث العلمي وتسويق المنتجات محليًا ودوليًا.

وشهد الاجتماع الإعلان عن مبادرة تدريبية جديدة تستهدف تمكين الأسر من إنتاج وتصنيع المربى والعصائر والمخللات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المنزلي وتحقيق الاستدامة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب “مصر أكتوبر” وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، أهمية ربط التنمية الزراعية بالوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن الزراعة تمثل ركيزة الاستقرار الغذائي والاقتصادي، وأن دعم الفلاحين وتمكين الشباب يعدان من أولويات الحزب في إطار خطته للتنمية الشاملة.