قيادي بـ«الحرية المصري»: تنمية الصعيد مسؤولية وطنية لتحقيق التوازن الجغرافي

ثمن المهندس رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، وعضو الهيئة العليا للحزب، مبادرات الدولة المستمرة نحو تحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة اجتماعية.

ودعا عسكر، إلى توجيه مزيد من الاهتمام لمحافظة سوهاج، لما تمثله من أهمية كبيرة في قلب صعيد مصر، مشددًا على ضرورة أن تحظى سوهاج بنصيب عادل من مشروعات التنمية والاستثمار، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز فرص العمل، ودعم القطاعات الحيوية في المحافظة مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية.

وأكد عسكر، أن تنمية الصعيد ليست خيارًا تنمويًا فحسب، بل مسؤولية وطنية لتحقيق التوازن الجغرافي والعدالة الاجتماعية بين مختلف محافظات مصروتنمية الصعيد جناحاها استصلاح الأراضي وتطوير الزراعه بالاضافه للصناعات الصغيره المتوسطه فهما قاطرة التنمية الوطنية المستدامة.