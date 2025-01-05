قيادي بـ«الحرية المصري»: تنمية الصعيد مسؤولية وطنية لتحقيق التوازن الجغرافي

قيادي بـ«الحرية المصري»: تنمية الصعيد مسؤولية وطنية لتحقيق التوازن الجغرافي

قيادي بـ«الحرية المصري»: تنمية الصعيد مسؤولية وطنية لتحقيق التوازن الجغرافي

ثمن المهندس رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، وعضو الهيئة العليا للحزب، مبادرات الدولة المستمرة نحو تحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة اجتماعية.

ودعا عسكر، إلى توجيه مزيد من الاهتمام لمحافظة سوهاج، لما تمثله من أهمية كبيرة في قلب صعيد مصر، مشددًا على ضرورة أن تحظى سوهاج بنصيب عادل من مشروعات التنمية والاستثمار، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز فرص العمل، ودعم القطاعات الحيوية في المحافظة مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية.

وأكد عسكر، أن تنمية الصعيد ليست خيارًا تنمويًا فحسب، بل مسؤولية وطنية لتحقيق التوازن الجغرافي والعدالة الاجتماعية بين مختلف محافظات مصروتنمية الصعيد جناحاها استصلاح الأراضي وتطوير الزراعه بالاضافه للصناعات الصغيره المتوسطه فهما قاطرة التنمية الوطنية المستدامة.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا