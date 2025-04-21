بعد زيادة معاش «تكافل وكرامة».. أستاذ تخطيط: مصر تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية

كتبت: آية محسن

علق الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، على زيادة معاش «تكافل وكرامة» بنسبة 35% ضمن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، قائلا إن الدولة تنحاز بشكل واضح للفئات الأكثر احتياجًا، وأن الموازنة الجديدة تعكس توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب الاهتمام المتزايد بقطاعات الصحة والتعليم.

ارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية

وأوضح «هاشم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم، أن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 635.9 مليار جنيه، من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، كما تم تخصيص زيادة عامة بنسبة 31% لبرامج «تكافل وكرامة»، لترتفع من 41 مليار جنيه في موازنة 2024/2025 إلى 54 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مع زيادة عدد المستفيدين الذين يبلغ عددهم حاليًا نحو 5.2 مليون أسرة.

زيادة في مخصصات الأجور

وأضاف صلاح هاشم أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 34.1 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، و11.9 مليار جنيه لبرامج الإسكان الاجتماعي، فضلاً عن ارتفاع مٌخصصات الهيئة العامة للرعاية الصحية بنسبة 15.4%.

وحول تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح، اعتبر هاشم أن هذا الرقم يعكس توجّه الدولة نحو إعادة توزيع الإنفاق العام لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الحكومة تواجه تحديات الغلاء والتضخم باتخاذ مسارين: الأول يتمثل في توسيع قاعدة المستفيدين، والثاني في رفع قيمة المعاشات، وهو ما تم اعتماده هذا العام لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، التي تُمثل أحد المحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.