ترامب يقيل مستشار الأمن القومي ونائبه بسبب فضيحة «سيجنال»

أكدت مصادر لشبكة «فوكس نيوز» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قرارًا بإقالة مستشار الأمن القومي في إدارته، مايك والتز، إلى جانب عدد من الموظفين الآخرين من خارج مجلس الأمن القومي، وذلك بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

توقعات بإقالات أخرى

وذكرت قناة «فوكس نيوز» أنه جرى بالفعل إقالة والتز ونائبه، أليكس وونغ، اليوم الخميس، مشيرة إلى وجود ترجيحات بالإعلان عن إقالات أخرى تشمل موظفين إضافيين من المكتب، ومن المتوقع أن يدلي الرئيس ترامب بتصريحات علنية حول هذه الخطوة في وقت لاحق.

وتعرض والتز مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي شغل سابقًا منصب عضو الكونجرس عن ولاية فلوريدا وكجندي مخضرم، لانتقادات من الديمقراطيين والمنتقدين منذ شهر مارس، عندما نشر رئيس تحرير مجلة أتلانتيك جيفري جولدبرج تقريرًا مباشرًا عن إضافته إلى مجموعة دردشة على سيجنال مع كبار قادة الأمن القومي ، بما في ذلك والتز ووزير الدفاع بيت هيجسيث ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، أثناء مناقشتهم للضربات ضد الحوثيين في اليمن.