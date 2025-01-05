إرث عائلي عمره 60 عاما.. «البسطويسي» يروي حكاية صناعة السجاد الحرير في الغربية

قال أحمد البسطويسي، أحد كبار صنّاع السجاد اليدوي بالمحلة، إن الحرفة تمثل إرثًا عائليًا يعود إلى أكثر من 60 عامًا، حيث توارثها عن والده وعمه، والآن يواصل المسيرة عبر تشغيل 200 نول موزعين بين قريته والقرى المجاورة، موضحًا أن عدد العاملين معه في قريته فقط يصل إلى 150 شخصًا، بخلاف الأسر الأخرى التي تعمل في نفس المجال داخل القرية وخارجها، ليصل العدد الكلي إلى أكثر من 500 أسرة في نطاق محافظة الغربية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المواد الخام التي يعتمد عليها في صناعة السجاد الحرير تُستورد من الخارج، مثل الحرير البيور والصوف النيوزيلندي في ظل محدودية الإنتاج المحلي المناسب للصناعة، مؤكدًا أن صناعة السجاد اليدوي خاصة الحرير، تحتاج إلى دقة ومهارة عالية، ما يجعلها مهنة تحتاج إلى سنوات من التدريب، كما أن بعض السجاجيد قد يستغرق إنتاجها أكثر من سنة، خاصة تلك التي تتميز بكثافة العقد وصغر المساحات بين الغرز.

وأشار البسطويسي إلى أن التسويق تطور ليشمل البيع عبر الإنترنت، حيث يتم عرض المنتجات وتوصيلها مباشرة للعملاء داخل وخارج مصر، رغم أن التصدير لا يزال محدودًا، موضحًا أن السجاد الحرير يتمتع بقيمة عالية ويمتد عمره لأجيال، وهناك قطع قديمة تباع في أوروبا بمبالغ فلكية.