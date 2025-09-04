محافظ القليوبية يتفقد محطة الحرير الطبيعي والنحل بالقناطر الخيرية

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة القناطر الخيرية لتفقد عدد من قطع الأراضي والمناطق غير المستغلة، لبحث استغلالها للاستثمار أو إعادة تطويرها وتخطيطها حضاريًا، بهدف خلق فرص عمل للشباب واستغلال أصول الدولة بهدف تنمية موارد المحافظة، لتعود بشكل خدمات لصالح المواطنين لتحسين حالة المعيشة لهم.

وخلال الجولة، تفقد محافظ القليوبية 5 قطع أراض غير مستغلة بعدد من المناطق بمدينة القناطر الخيرية، وهي أرض بلوك الغجر وأرض بجوار عزبة الأهالي وأرض بجوار مجمع مدارس الري وموقف سابق على الرياح المنوفي

الاستفادة من الأصول غير المستغلة

وأكد عطية أهمية الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتعظيم موارد المحافظة وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشددًا على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات لجذب الاستثمارات واستغلال الأراضي بالشكل الذي يخدم المواطنين، كما تفقد محطة الحرير الطبيعي والنحل بالقناطر الخيرية التي تقع على مساحة فدان، وبها غرف لحل شرانق الحرير ومعامل تربية ديدان الحرير، ويضم المبنى منحلا لخلايا نحل العسل.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بمخاطبة وزير الزراعة، لرفع كفاءة المعامل وتعظيم العائد الاقتصادي منها بما يخدم توطين إنتاج صناعة الحرير الطبيعي في مصر.

كوبري السكة الحديد بالقناطر

وخلال الجولة، تفقد كوبري السكة الحديد المعدني الجديد على النيل، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع بتكلفة نصف مليار جنيه، ويهدف إلى ازدواج خط السكة الحديد الرابط بين قليوب - منوف - طنطا، حيث يتم إنشاء كوبري معدنى جديد أعلى فرع دمياط بهدف ازدواج السكة، وتحتوي إحد باكيات الكوبرب المعدني على رافع يمكنه رفع هذه الباكية رأسيًا، لتسمح بمرور العائمات النهرية التي تكون عالية الارتفاع، وذلك في إطار خطة تطوير شبكة خطوط السكة الحديد، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.